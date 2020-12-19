شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول هدايا بين خالد الصاوي وزوجته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خالد الصاوي

قال النجم خالد الصاوي، خلال استضافته في برنامج "أبلة فاهيتا" أمس الجمعة، أن أول هدية أهداها لزوجته مى كريم كان "مسدس كهربائى"، أما مى فكانت أول هدية أعطتها له كانت "سيف" لشدة حبه للسيوف، مؤكدة مدى حبهم للتحف التي تتكون شكلها على شكل أسلحة، مما سخرت منهما أبلة فاهيتا قائلة: "قتالين قتلة" لازم تكونوا فى برنامج خلف الأسوار.

وأضاف خالد الصاوي، أن لديه 5 كلاب، بينهم 2 بلدي لافتًا إلى أنه تعرض لـ"العض" من قبل الكلاب نحو 5 مرات، قائلاً: "أول كلب عضني عضيته أنا كمان، عضني عضيته، كنت صغير أوي، وبعد كده كانت كلها عضات صغيرة أوي.

كما تعرض خالد الصاوي للضرب بـ"الشبشب" من والدته، قائلا: "هو في حد في بلدنا مضربش بالشبشب من أمه وكنت بصراحة استحق لأني كنت شقي أوى وتعرضت للفصل وأنا طالب في الصف الرابع الابتدائي، كانت بقفز من سور المدرسة لمشاهدة أفلام السينما وكانت المدرسة كل شهر تستدعي ولي أمرى وكنت أنا بستلم الخطابات".

ويشارك خالد الصاوي الفترة المقبلة من خلال مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، وخالد الصاوي، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي، ومن إنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2021.