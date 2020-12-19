شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عدوية ونجله فى دويتو قريبًا بعد نجاح أغنية "المولد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النجم أحمد عدوية أنه يحضر أغنية جديدة تجمعه بنجله النجم محمد عدوية بعدما قدما سويًا أغنية "المولد" التى حققت نجاحًا كبيرًا بإشادة الجميع، ولكن الأغنية الجديدة ستكون مفاجأة للجميع على حسب وصف كلام عدوية الكبير.

أحمد عدوية

وتصدرت حلقة النجم الكبير أحمد عدوية أمس مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، التريند رقم 1 على مستوى مصر والوطن العربي فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر لما احتوت على تصريحات جريئة قال معظمها لأول مرة وكذلك تصريحات أدلت بها زوجته.

وتتواصل حلقة الاعترافات والمواجهات بين الإعلامي عمرو الليثي ونجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية في العاشرة مساء اليوم السبت مع الجزء الثاني من برنامج "واحد من الناس" الذي يذاع على الحياة.

ويكشف عدوية ولأول مرة عن دور الفنانة فيفي عبده في حياته بعد الحادث الذي تعرض له، ويعترف بالأسباب التي جعلت الجميع يبتعد عنه، ويحكي عن السر الذي أخفاه سنوات طويلة وحقيقة إصابته بمرض خطير في المخ، وتكشف زوجته سر غضبها من الموسيقار حلمي بكر وأسباب الصلح معه، والأزمات المالية التي عاشتها للإنفاق علي علاجه، كما أنها توجه رسالة عنيفة لكل من أساء لزوجها.

وقال النجم الكبير أحمد عدوية في حلقة أمس: "إننى كنت فى أستوديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وإنه يحب أغنية خضر العطار منى".

وأضاف عدوية خلال لقائه الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: "الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدًا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدًا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر".

وقالت زوجته: "إن عدوية غنى لى يا أختى سملتين من ألحان بليغ حمدى فى حفل الخطوبة بتاعنا، كما أهدانى يا بنت الحتة والدور الأولانى وأغنية أخرى".