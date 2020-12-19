شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تتناسى قضايا الوصاية أمام والدها فى المحاكم بممارسة اليوجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن المغنية بريتنى سبيرز قررت أخذ هدنة من خلافاتها الطويلة بصحبة والدها بقضايا الوصايا، والممتدة لساحات المحاكم، حيث ظهرت مؤخرًا أثناء احتفالها بأعياد الكريسماس على طريقتها الخاصة، حينما التقطت صورة لها على انستجرام وهى تمارس اليوجا أمام شجرة الكريسماس.



بريتنى سبيرز

من جهة أخرى يبدو أن والد النجمة العالمية بريتني سبيرز، يقترب من التراجع عن القضايا التي تشهدها المحاكم الأمريكية حاليًا والتي يطالب فيها بالسيطرة على ممتلكات ابنته التي تبلغ حوالي 60 مليون دولار، وهو ما أشارت إليه الصحف العالمية بعد التصريحات التي أطلقها والدها مؤخرًا والتي تغزل فيها بابنته الأسبوع الماضى.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن والد النجمة البالغة من العمر 39 عاماً، أعلن في تصريحات مؤخرًا عن اشتياقه لابنته بعد مقاطعتهما لأكثر من أربعة أشهر لم يتحدثا فيها ولو مرة واحدة بسبب القضايا العالقة بينهما في المحاكم، قائلاً: "أحب ابنتي وأفتقدها كثيراً".

وأضاف والد بريتني سبيرز البالغ من العمر 68 عاماً: "عندما يحتاج أحد أفراد الأسرة إلى رعاية وحماية، يجب على العائلات أن تتقدم، كما فعلت طوال الـ 12 عامًا الماضية، لحماية بريتني والاستمرار في حبها دون قيد أو شرط، لقد قمت وسوف أستمر في تقديم الحب الثابت والحماية الشرسة ضد أولئك الذين يسعون إلى إيذائها أو إيذاء عائلتي".