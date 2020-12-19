شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للفنان سامى فهمى عمدة المصريين فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت المذيعة بوسى شلبي، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة تجمعها بالفنان سامي فهمي، الذي قدم الكثير من الأعمال الفنية في فترة السبعينيات ومن ثم غادر مصر وانتقل للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت شلبي، صورتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، بصحبه فهمي، أثناء مشاركتها أمس في حفل توزيع جوائز دير جيست، وكتبت "الفنان سامى فهمى، الذي قام بعدة أعمال فنية في السبيعيات، وكان أشهرها مسلسل برج الحظ، مع الفنان محمد عوض، ومسلسل حكاية ميزو مع الفنان سمير غانم، ثم هاجر إلى أمريكا واستقر بها وفتح مطعم للأكلات المصرية ولقب بعمدة المصريين في نيويورك".

تألقت الإعلامية بوسى شلبى في تقديم حفل توزيع جوائز دير جيست لعام 2020، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالتجمع الخامس، وشهد حضور عدد كبير من نجوم الفن الفائزين والضيوف.

وقدمت الإعلامية بوسي شلبي فعاليات الحفل بشكل سلس وبسيط، وأعلنت عن أسماء الفائزين بشكل منظم للغاية وداعبت الكثير من النجوم الفائزين علي المسرح مما أضفي نوعا من البهجة.

وشهد حفل دير جيست لعام 2020، تَوزيع جوائز علي الكثير من النجوم منهم، يسرا، نيللي كريم، يوسف الشريف، خالد النبوي، كريم فهمي، الهام شاهين، ريهام عبد الغفور، حنان مطاوع ، عبير صبري، جومانا مراد، جميلة عوض وغيرهم.