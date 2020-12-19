شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان أحمد حلمى يستمتع برحلة صيد بحرية فى 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد حلمي، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مقاطع فيديو وصور من خلال خاصية الاستوري، من لحظات استمتاعه برحلة صيد بحرية في مصر، حيث ظهر وهو يمسك بسمكة كبيرة وأخرى صغيرة.

وقام الفنان أحمد حلمي بهذه الرحلة البحرية في مصر، حيث علق على إحدى الصور بقوله: "مصر"، وفي صورة أخرى كان ممسكًا بسمكة صغيرة، معلقا عليها: "لا تعليق"، وسرعان ما انتشرت الصور على منصات السوشيال ميديا.



النجم أحمد حلمي

يشار إلى أن الفنان أحمد حلمي شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي بصحبة زوجته النجمة منى زكي وابنته لي لي، وفي وقت سابق، شارك جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تيك توك"، مقطع فيديو طريف يجمعه مع زوجته النجمة منى زكي، خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، معلقا على الفيديو: "أكشن"، وقد لاقت الفيديو تفاعلا كبيرا بين معجبيهما على السوشيال ميديا.



النجم أحمد حلمي في رحلة صيد

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة" والذى عرض فى موسم عيد الأضحى الماضى، وشارك في بطولته بجانب أحمد حلمى، كل من منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبد الرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.



أحمد حلمي يستمتع برحلة صيد



أحمد حلمي في رحلة صيد



أحمد حلمي يصطاد سمكة صغيرة



أحمد حلمي يصطاد سمكة كبيرة



أحمد حلمي



الفنان أحمد حلمي في رحلة صيد



الفنان أحمد حلمي في رحلة صيد بمصر