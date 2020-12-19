شكرا لقرائتكم خبر عن انتظروا أجرأ تصريحات للمنتج جمال العدل فى برنامج من غير زعل مع عماد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المنتج جمال العدل ضيفآ علي برنامج" من غير زعل" الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، علي الخليج 365، حيث فجر العدل مفاجأة بشأن فيلم النجمة نيللى كريم الجديد، فضلا عن منافساته الرمضانية ومشاركته بمسلسلين للنجمتين يسرا، تأليف أحمد حسن، وإخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل نيللى كريم الجديد، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد.

كما تطرق العدل، لدعمه الكامل لمادى الزمالك، حيث من المعروف أن عائلة العدل تنتمى لنادى الزمالك بشكل كبير، فضلا عنده حديثه بشأن خسارته المادية بأحد المسلسلات التى انتاجها وقدمها السنوات الماضية.



يشار إلى أن برنامج " من غير زعل" إعداد وتقديم عماد صفوت، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادى أبو الحسن، ويعرض علي منصات الخليج 365.