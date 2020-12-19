نقابة المهن الموسيقية تكشف تفاصيل الحالة الصحية لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365

حرصت نقابة المهن الموسيقية، على طمأنة جمهور الكينج محمد منير على حالته الصحية.

وأكدت في بيان لها صدر اليوم السبت، أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليا في منزله وليس في المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن النقيب هاني شاكر، تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلى حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد عن حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط، فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

وكان منير قد أكد في بيان صادر عنه، أنه استعاد نشاطه بعد تعرضه لحالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله لسرعة إنجاز ألبومه الجديد "باب الجمال".

وقال الكينج، حسب البيان الصادر يوم الجمعة: "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وأدرك وأعلم أنها من باب محبتكم، ولهذا أردت طمأنة الجميع أني بخير".

أضاف منير: "سأعود خلال الساعات المقبلة لوضع اللمسات النهائية لألبومي الجديد (باب الجمال) الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل وكله تفاؤل وجمال".

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل.