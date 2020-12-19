صور| بينهم "لبلبة ووفاء عامر وسميحة أيوب".. لحظة تسليم محمد صبحي تكريمات نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان محمد صبحي، على تسليم التكريمات بنفسه للفنانين في إحتفالية "50 سنة فن" التي أقيمت مساء أمس الجمعة، بمدينة "سما سنبل".

وكرم صبحي، خلال الاحتفالية عدد من الفنانين بينهم: "هاني رمزي وهبة مجدي وهالة صدقي وداليا مصطفى وهناء الشوربجي ووفاء عامر وسوسن بدر ومحمد أبو داوود وسماح أنور وسميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وصلاح عبد الله ولبلبة وإيمان وعبدالله مشرف وأحمد وفيق وأركان فؤاد".

يذكر أن، احتفالية "50 سنة فن"، أُقيمت احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي كرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.