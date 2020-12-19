صور | محمد صبحي يسلم التكريمات لنيللي وندا موسى ومها أبو عوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد صبحي، على تسليم التكريمات بنفسه للفنانين في احتفالية "50 سنة فن" التي أقيمت مساء أمس الجمعة، بمدينة "سما سنبل".

وكرم صبحي، خلال الاحتفالية عدد من الفنانين بينهم: "نيللي ومها أبو عوف والمخرج محمد فاضل وندا موسى"، بالإضافة إلى عدد من أبناء الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا.

وكان من بين الفنانين الذين حضروا الاحتفالية: "إلهام شاهين ولبلبة وسميحة أيوب وسماح أنور وداليا مصطفى والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وفردوس عبد الحميد".

يذكر أن، احتفالية "50 سنة فن"، أُقيمت احتفالا باليوبيل الذهبي لمسيرة الفنان محمد صبحي والتي كرم فيها رموز الثقافة والفكر والفن والإعلام في مصر.