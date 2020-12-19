(تفاصيل).. انفصال سمية الخشاب وتغرم أحمد سعد 270 ألف جنيه نفقة

أعلن الفنان أحمد سعد انفصاله عن سمية الخشاب، بعد زواج دام لعامين، صباح يوم 28 مارس 2019، وتبادل الطرفان الاتهامات عبر وسائل الإعلام، بدءًا من اتهامات السرقة للشروع في القتل، والتلميح لتعاطي مواد مخدرة وغيره من الأمور الخاصة خلال حلقاتهم ببرنامج "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضي.
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واليوم قضت محكمة أسرة سيدى جابربالإسكندرية بمجمع محاكم محمد كريم، بالحكم في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد.لحصولها على المتعة والعدة خلال فترة جوازها منه.
وجاء في قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور ومبلغ عشرة آلاف عن كل شهر خلال 24 شهر، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.
وكانت سمية الخشاب طالبت بالنفقة ومستحقاتها المالية، خلال فترة زواجها من سعد، وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة أوراق وتقارير طبية، تفيد بقيامه بالاعتداء عليها، مما تسبب في إجرائها عملية جراحية نتيجة تعنيفه لها.
يذكر أن أحمد سعد شارك الفنان هاني شاكر كليب "يا بخته" كلمات أحمد إبراهيم ولحن أحمد سعد وتوزيع محمود صبري وإدارة أعمال تامر عبد المنعم الذي يعد أحد العوامل الرئيسية في خروج العمل للنور حيث كانت الأغنية منذ فترة لدي أحمد سعد ولم يستغلها وعندما تولي عبد المنعم إدارة أعماله قام بترتيبات تنفيذها.
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