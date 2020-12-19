التقطت “سيلفي” مع الجثة.. مفاجآت صادمة في اتهام فنانة مصرية بقتل زوجها

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت تحقيقات الجهات الأمنية في مصر مفاجآت وكواليس صادمة في اتهام الفنانة عبير بيبرس بقتل زوجها طعناً.

المفاجأة الأبرز خلال التحقيقات والتي ظهرت بتفتيش أغراض المتهمة، كان وجود صورة “سيلفي” على هاتفها المحمول، يظهر فيها المجني عليه ملقى أرضاً على ظهره، كما تظهر المتهمة في الصورة وهى تخرج لسانها عقب قتله، وهو ما يظهر أنها التقطت صورة مع جثته بعد قتله.

تبين من الصورة أن المتهمة كانت ترتدي ملابس أثناء التقاط الصورة مع زوجها القتيل، وغيّرت ملابسها قبل حضور سيارة الإسعاف، لذا قرّرت النيابة المصرية إحالتها إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها عمداً.

وأكدت الفنانة المتهمة في التحقيقات أنها لم تتعمد قتل زوجها، وأن الأمر كان مجرد مشاجرة، حاولت الدفاع عن نفسها بضربه بقطعة زجاج، قائلة “لم أصدق موته إلا بعد حضور الإسعاف وقالوا إنه مات”.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر تموز (يوليو) الماضي، حيث اتهمت عبير بيبرس بقتل زوجها طعناً بزجاجة خلال مشاجرة بينهما.

واعترفت عبير بيبرس خلال التحقيقات بقتل زوجها بعد القبض عليها، مؤكدة أنها تشاجرت معه وصفعها على وجهها وسبّها بألفاظ خادشة، لتلتقط قطعة زجاج وتضربه بها، مؤكدة أنّ زوجها كان دائم التعدّي بالضرب عليها وأنها فقدت أعصابها يوم الحادث، فوجّهت طعنة نافذة له.

عبير بيبرس هي فنانة مصرية صاعدة في العقد الثالث من عمرها شاركت في عدد من الأعمال الفنية، بدأت ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان “كما تدين تدان”.

وفي العام 2014، شاركت في المسلسل الكوميدي “إلسع وفلسع” بطولة الفنانين شريف صبحي ومنير مكرم وآمال رمزي، ثم شاركت في مسلسل كوميدي آخر تحت عنوان “شلة نصابين” بطولة عبدالله مشرف، وائل علاء، أحمد صيام، وميار الببلاوي.

وفي 2016، شاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم “مشروع ميت”، بمشاركة الفنان أحمد الجوهري.

ومنذ العام 2017 اختفت الفنانة الصاعدة عن الساحة الفنية، ليعود الحديث عنها وهي متهمة بقتل زوجها.

فيما اتهم والد المجني عليه، عبير بيبرس بقتل زوجها والاستيلاء على مليوني جنيه.

وأحالت نيابة البساتين بالقاهرة الفنانة المصرية عبير بيبرس الى محكمة الجنايات بتهمة قتل زوجها بقطعة زجاج، عقب صفعها على وجهها.