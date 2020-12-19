بماذا وعدت أمل علم الدين زوجها جورج كلوني “للمحافظة على زواجهما”؟

متابعة بتجــــــــــرد: تمرّ كلّ العلاقات بتحدّيات يحاول الثنائي تخطيها معاً، حتى زواج أمل وجورج كلوني. وفي هذا السياق، كشفت المحامية في 16 كانون الأول أثناء الحفلة الافتراضية لإطلاق كتابها القانوني المؤلف من 1000 صفحة بعنوان “الحق في محاكمة عادلة في القانون الدولي” والذي عملت عليه مع زميلتها الأستاذة فيليبا ويب، عن الشيء الوحيد الذي تعهدت بعدم القيام به أبداً “في سبيل المحافظة على زواجهما”.

تحدّثت الأخيرة عن العمل الشاق الذي استغرقه تأليف هذا الكتاب مع نقابة المحامين الدولية ومركز جامعة أكسفورد الإعلامي، واعدةً زوجها بأنها لن تدعه يخوض هذه التجربة من جديد، معلّقةً: “أريد أيضاً أن أشكر زوجي جورج. أعرف أن هذه المرحلة بدت لانهائية بالنسبة له، بخاصة أنني كنت أعده مراراً وتكراراً بأن هذه الجلسة ستكون آخر جلسة صياغة”، وفق ما نقل موقع “إي نيوز” الأميركي.

وتابعت علم الدين: “تمت صياغة الكتاب في جميع مواقع تصوير فيلم جورج الذي لم يكن صبوراً فحسب، بل كان أيضاً مشجعاً وملهماً بشكل رائع”. وأضافت الأستاذة بكلية الحقوق في جامعة كولومبيا: “لم أكن بحاجة حقاً إلى مثال آخر ليثبت لي مدى روعته، لكنه أثبت ذاته خلال هذه الفترة”. وتابعت مازحةً: “أعتقد أنه يشاهد هذا المقابلة في الطابق السفلي في المطبخ، لذلك أريد فقط أن أقول له شكراً وأعدك بأنني لن أفعل ذلك مرة أخرى في سبيل المحافظة على زواجنا”.

على ما يبدو أنّ النجم متأثر جداً بالمنحى الذي اتخذته علاقتهما بعد ستة أعوام من الزواج. فاعترف الأخير في مقابلة أجراها مؤخراً: “لا شك في أنّ أمل غيّرت مجرى حياتي بالكامل. لا شك في ذلك على الإطلاق. اختبرت معها للمرّة الأولى أنّ كلّ ما تفعله وكل ما يتعلق بها هو أكثر أهمية من أي شيء يخصني. لم أكن أدرك كم كانت حياتي فارغة من دونها”.