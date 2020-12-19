عقوبة محمد رمضان: إيقافه عن العمل لمدة سنة كاملة

متابعة بتجـــــــــرد: تبدأ محكمة مصرية يوم السبت النظر في الدعوى القضائية التي تطالب بشطب اسم الفنان المصري محمد رمضان من نقابة الممثلين والموسيقيين، على خلفية اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل.

وتنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أولى جلسات نظر الدعوى التي تطالب أيضا بمنع ظهور رمضان على القنوات الرسمية للدولة وكذلك القنوات الفضائية، ومنعه من إقامة أي حفلات غنائية داخل الأراضي المصرية أو تصوير أي أعمال فنية داخل البلاد، وفق صحيفة “الشروق” المصرية.

وجاء في الدعوى التي تقدم بها المحامي هاني جاد أن “محمد رمضان تعمد بظهوره مع الممثل الإسرائيلي عومير أدام الإساءة للشعب المصري، ضاربا بذلك كافة الأعراف وشعور المصريين ومدى كراهيتهم للكيان الصهيوني”. ووصف جاد ما قام به محمد رمضان بـ “التعدي السافر غير المسؤول”.

ويخضع رمضان، الذي أثار جدلا واسعا في مصر أخيراً واتهم بالتطبيع مع إسرائيل على خلفية الصور المنتشرة له برفقة مجموعة من المشاهير الإسرائيليين، للتحقيق من خلال لجنة مسؤولة عن القضية تحت إشراف اتحاد النقابات ونقابة المهن التمثيلية.

ووفق موقع الصحافة المصرية، فإنه في حال استقرت اللجنة على إدانة رمضان بالتطبيع بشكل رسمي، ستصل عقوبته على أقل تقدير للوقف عن العمل التمثيلي والفن بشكل عام لمدة سنة.