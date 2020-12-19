حبيبة توم كروز السرية الجديدة تصغره بـ20 عامًا.. الارتباط قريبًا؟

متابعة بتجــــــــــرد: كشفت صحيفة “الصن” البريطانية أنّ الممثل والمخرج توم كروز على علاقة سرّية بزميلته الممثلة البريطانية هايلي أتويل (38 عامًا) التي تصغره بعقدين.

وشوهد الثنائي وهما يمسكان بيدي بعضهما البعض خلال تصويرهما الجزء السابع من سلسلة أفلام “المهمة مستحيلة” في لندن، ما أثار تكهنات بأنهما سيعلنان قريبًا عن ارتباطهما. وزعم أنّ علاقتهما بدأت تتطوّر أثناء تصويرهما مشاهد في روما والمملكة المتحدة.

ويأتي هذا الخبر بعد انتشار تسجيل مسرّب للممثل الغاضب كان يوبّخ ويشتم ويصرخ فيه على طاقم العمل لانتهاكهم قواعد التباعد الاجتماعي في ظلّ انتشار جائحة كورونا.

وقال مصدر مقرّب من الممثلين: “إنّ توم وهايلي أعجبا ببعضهما منذ لقائهما للمرة الأولى. فالإغلاق وكل الصعوبات التي صحبته قرّبتهما جدًا من بعضهما”.

وتابع المصدر: “كانا يلتقيان بعد التصوير، كما زارته مرّاتٍ عدّة في شقته بلندن، وكانا يبدوان في غاية السعادة”.

يذكر أنّ كروز لم يدخل بعلاقة جدّية منذ انفصاله عن زوجته السابقة كاتي هولمز.

ولدى الممثل ثلاثة أولاد، إيزابيلا وكونور، اللذان تبناهما مع زوجته السابقة نيكول كيدمان وسوري من زواجه السابق من كايتي هولمز.