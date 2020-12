صور عائلة كارداشيان في عيد الميلاد عبر الزمن

متابعة بتجـــــــــرد: تحرص عائلة كارداشيان في كل عام على الاحتفال بعيد الميلاد المجيد “الكريسماس” المعروف بأهميته لدى العائلة.

وتجتمع فتيات العائلة الشهيرات كارداشيان وجينر لالتقاط صورة سنوية ويتنافسن على ارتداء أجمل الفساتين والإطلالات.

نستعرض لكم الصور التذكارية لعائلة كارداشيان بهذه المناسبة عبر الزمن؟

2019

اجتمعت كيم كارداشيان مع زوجها مغني الراب كانييه ويست برفقة أطفالهما الأربعة للحصول على بطاقة عطلة مليئة بالابتسامة على درج منزلهم.

2017

في عيد الميلاد 2017، أصدرت العائلة الشهيرة أكثر من عشرين صورة مختلفة للاحتفال بهذه المناسبة، وظهروا بقمة ألقهم وأناقتهم.

2015

كان أطفال كيم كارداشيان وكورتني كارداشيان النجوم في هذا العام.

2012

رفعت العائلة عنوان “كل شيء أبيض” ليكون شعار بطاقة عيد الميلاد، وارتدوا جميعاً إطلالات بيضاء من الرأس إلى القدمين.

2011

سيطرت التأثيرات الشرق أوسطية والأسلوب الرسمي وربطة العنق السوداء على هذه البطاقة العائلية. التي تم تصميمها بطريقة ثلاثية الأبعاد.

2010

ارتدت العائلة إطلالات دراماتيكية ذات ألوان داكنة مثيرة في هذه الصورة، باستثناء كيم التي اختارت فستاناً أبيض من Emilio Pucci.

2008

بدت جميع الفتيات جذابات بالفساتين الحمراء التي اخترنها لبطاقة عام 2008، وتأتي هذه البطاقة بعد عام واحد من عرض برنامج تلفزيون الواقع Keeping Up with the Kardashians لأول مرة.