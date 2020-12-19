نصائح هند صبري لحياة سعيدة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشفت الفنانة هند صبري عن منهجها في الحياة السعيدة من خلال حسابها الشخصي على “إنستغرام”، حيث نشرت صورة جديدة لها وجهت من خلالها نصائح لجمهورها لكيفية الحياة السعيدة، باقتباس مقولة لألبرت أينشتاين، قال فيها: “إذا كنت تريد أن تعيش حياة سعيدة، اربطها بهدف، وليس بالناس أو الأشياء.. ألبرت أينشتاين”.

يذكر أن هند صبري، تواصل تصوير دورها في فيلم “كيرة والجن” والمأخوذ عن رواية 1919 للمؤلف أحمد مراد، الذي كتب السيناريو والحوار، ويخرجه مروان حامد، وتشارك في بطولته إلى جانب كريم عبدالعزيز وأحمد عز ومعهم سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، محمد عبدالعظيم، عارفة عبدالرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف.

كما تواصل تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “هجمة مرتدة” مع أحمد عز أيضاً، نهاية الشهر الجاري حيث انتهت من تصوير 80 في المئة بالمئة من مشاهدها في المسلسل. ويشاركهما بطولة العمل النجم هشام سليم في دور مميز يعتبر مختلفاً عما قدمه من قبل. كما يشاركهم بطولة العمل أيضا عدد كبير من النجوم منهم صلاح عبد الله ونضال الشافعي وندى موسى وعدد كبير من النجوم من سوريا والأردن ولبنان.