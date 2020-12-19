شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندى تتوجه بالدعاء للكينج محمد منير: ربنا يقومك بالسلامة لجمهورك الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة نادية الجندى على التوجه بالدعاء للكينج محمد منير عقب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرًا وأقلقت قطاعًا كبيرًا من جمهوره عليه، ما دفعها لنشر صورة له من داخل المستشفى، تم التقاطها له قبل عامين حينما أجرى عملية جراحية آنذاك، وعلقت عليها: "ألف ألف سلامة على الكينج صديقي العزيز محمد منير، ربنا يشفيك يارب، ويقومك بالسلامة لجمهورك الكبير، تمنياتي لك بالشفاء العاجل ودوام الصحة، ومبروك علي ألبومك الجديد باب الجمال بالنجاح والتوفيق إن شاء الله".



نادية الجندى

وعاد النجم الكبير محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، ليس أكثر، وهو ما أكدة الكينج فى وقت سابق بالأمس خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب بحسب تعبيره.

وكان محمد منير، قد كشف تفاصيل وضعه الصحي خلال حفل أحياه "أونلاين" في مايو الماضي كان جالسا فيه على كرسي، موضحا أنه يحيي الحفل وهو مريض ولا يسير إلا على "عكاز"، وأوضح منير وقتها أنه أجرى جراحة دقيقة في العظام، وتحديدا في مفصل الحوض، واصفا الأزمة التي تعرض لها بـ"العنيفة".

حرص الفنان الشاب محمد أسامة، الشهير بـ أوس أوس، على طمأنة جمهور الكينج محمد منير على صحته، حيث تعرض لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق.

ونشر أوس أوس، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة مع الكينج محمد منير، وعلق قائلا: "الكينج زى الفل الحمد لله ربنا يديك الصحة ويخليك لينا، فى انتظار الألبوم الجديد فى رأس السنه يا ملك".