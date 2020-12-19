شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ترقص على "مليونير" ونجوم دير جيست يحتفلون بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت النجمة نيللي كريم جائزة أفضل ممثلة كوميدية في الدراما عن مسلسل "ب 100 وش"، من مؤسسة دير جيست لعام 200، ورقصت أثناء صعودها علي المسرح علي أغنية "مليونير "، وذلك احتفل حضور الحفل بعيد ميلادها.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور، وحضر المطرب رامي صبري الذي قدم في بداية الحفل، أغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، واهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.