شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة غزل وحب بين أصالة وابنتها شام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت شام الذهبى، رسالة حب ودعم لوالدتها الفنانة أصالة، عبر حسابها على إنستجرام، ونشرت شام صورتين تجمعهما، وكتبت عليها قائلة: "حبي لك لا يوصف، انتى كل شيء، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق أنتى الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شيء، بطلتى الخارقة".

وعلقت الفنانة أصالة، قائلة: "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلي يا دنيتي الحلوة وأجملّ استثماراتي".



شام الذهبى



شام و أصالة

وجهت الفنانة أصالة، رسالة إلى جمهورها بعد إحيائها حفلا غنائيا "أون لاين" بقيادة المايسترو هاني فرحات مؤخرًا، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صورًا من الحفل معلقة: "في هذا اليوم كان امتحاني.. كيف لي أنّ أراكم وأستشعر دفء قلوبكم منّ خلف شاشه؟.. كان إصراري على إسعادكم أقوى ممّا هو عليه".

وأضافت أصالة موجهة حديثها إلى جمهورها: "تخيّلت وجوهكم مبتسمة فَرِحة.. وتماهيت معكم رغم البعد.. شكراً أحبّتي على دعمكم ومحبّتكم وثقتكم الّتي قوّتني وزوّدتني عزيمة وأملاً ومحبّه.. كانت ليلة كحبّة دواء لأيّام ليست كما أتمنّى .. طاب قلبي فيها وتحرّرت روحي".

وطرحت مؤخرا النجمة السورية أصالة نصرى كليب أغنيتها الجديدة "والله وتفارقنا" على موقع يوتيوب، والتى قدمتها ضمن ألبومها الجديد "لا تستسلم"، والأغنية من كلمات شموخ العقلا، ألحان ياسر بو على، وتوزيع طارق مدكور.

وكانت الشركة المنتجة لألبوم النجمة السورية أصالة نصرى "لا تستسلم" طرحت أغانى الألبوم الجديد الذى تؤديه باللهجة الخليجية، عبر منصات وتطبيقات الأغانى والموسيقى الإلكترونية، حيث ضم الألبوم 20 أغنية جميعها باللهجة الخليجية.