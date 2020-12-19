شكرا لقرائتكم خبر عن مريم أمين فى أحدث ظهور لها من داخل المستشفى بسبب إجراء المنظار الثانى بالمعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت المذيعة مريم أمين في أحدث ظهور لها من داخل المستشفى، من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وكشفت حقيقة الصورة حينما أكدت أنها جاءت لظروف إجرائها المنظار الثانى بالمعدة، الأمر التي علقت عليه وكتبت: "الحمدلله على كل شي".



مريم امين

وما ان نشرت الصورة حتى توالت عليها التعليقات من قبل متابعيها ممن تمنوا الشفاء العاجل لها، ومن ناحية أخرى تقدم مريم أمين برنامج على محطة نجوم أف أم باسم "اتفقنا"، كما اشتهرت من خلال العديد من التجارب الإعلامية ما بين التليفزيون والإذاعة، ففى تليفزيون دبى عام 2004 قدمت برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.

كما شاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارًا واسعًا بالمنطقة العربية، أيضًا قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

كما اعتادت مريم أمين على تقديم نجاح كبير من خلال تقديم حفلات هامة أبرزها هذا العام وتحديداً فى بدايته حينما قامت بتقديم حفل جوائز أفضل لاعبى القارة الأفريقية الذى شهد تتويج ساديو مانى، وأعربت الإعلامية مريم أمين آنذاك عن سعادتها بسبب ردود الفعل التى تلقتها عقب تقديمها حفل الكاف لاختيار الأفضل داخل قارة أفريقيا، والذى تم تنظيمه داخل مدينة الغردقة وتحديداً سهل حشيش التي استقطبت أنظار العالم في حفل صنفه الكثيرون على أنه يستحق لقب أفضل حفل تم تنظيمه خلال السنوات الأخيرة.