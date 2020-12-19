شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوي يعترف فى أبلة فاهيتا: يا ويله اللى يصحى مراتي من النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف خالد الصاوي، أن زوجته مي كريم، تنزعج للغاية إذا أيقظها أحد من النوم، خاصة أنها تصبح شرسة للغاية، وهو الأمر الذى صرح به الصاوي خلال حلقته ببرنامج "أبلة فاهيتا" من الدوبليكس، موضحًا أنه من رابع المستحيلات حد يصحيها من النوم، يا ويله .

خالد الصاوي

وأكدت مى كريم، أنه من غير المعقول، أن زوجها خالد الصاوي يوقظها من نومها لسبب صغير، ممكن أن ينتظر حتى الصباح ويتحدثان بشأنه، مشيرة إلى أن نومها خفيف للغاية، لافتة إلى أن أول هدية أعطتها لزوجها "سيف" لأنه يحب الساموراى، وهو أعطاها "مسدس كهربائى" يصدر موجات كهربائية.

يشار إلى أن خالد الصاوى، يشارك في رمضان المقبل بمسلسل "اللى ملوش كبير" مع النجم ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد سعيد عبد الغنى، بدرية طلبة، غيمان السيد، وعدد كبير من الفنانين، تأليف عمرو محمود ياسين، اخراج مصطفى فكرى .