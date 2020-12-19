شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقين: محمد منير بخير وحالته مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأنت نقابة المهن الموسيقية جمهور الفنان محمد منير على صحته، وذلك من خلال بيان جاء فيه أن محمد منير بصحة جيدة ويتواجد حاليًا في منزله وليس فى المستشفى، بعد أن قام بإجراء بعض الفحوص الطبية.

وأوضحت نقابة الموسيقيين أن أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب الموسيقيين تواصل مع الفنان محمد منير واطمأن عليه وعلي حالته، مشيرة إلى أن الأمر لا يزيد على حالة إجهاد بدني بسبب الجهد الكبير الذي بذله في تحضيرات ألبومه الجديد وأوصاه الأطباء بالراحة فقط فعاد على الفور بمجرد الانتهاء من الفحوصات الطبية اللازمة.

ويعود خلال الساعات المقبلة محمد منير لوضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد "باب الجمال" الذي سيتم طرحه الأسبوع المقبل".

وعاد النجم الكبير محمد منير لنشاطه الفني بعد ساعات من تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نتجت عن حالة إجهاد بدنى وإرهاق، ليس أكثر، وهو ما أكدة الكينج لـ"الخليج 365"، حيث أوضح أنه تعرض بالفعل لإرهاق زائد بسبب عمله لساعات طويلة بشكل يومى على ألبومه الجديد "باب الجمال"، لسرعة إنجازه وطرحه لجمهوره الحبيب بحسب تعبيره.

وقال النجم الكبير محمد منير لـ"الخليج 365": "تابعت الساعات الماضية ما نشر عن حالتي الصحية، وهو ما جعلنى أشعر بمسئولية كبيرة تجاه الجمهور الحبيب والمحبين لى، فأردت أن أطمئنهم، وأخبرهم أننى سأعود خلال الساعات المقبلة كى أضع اللمسات النهائية على ألبومى "باب الجمال"، والذى سيتم طرحه خلال الأسبوع المقبل، وأوعد الجمهور الحبيب بألبوم يليق بهذا الحب الذى تلقيته قلقا على صحتى".