شكرا لقرائتكم خبر عن رومانسية وقتل وإثارة وتشويق فى البرومو الرسمى لمسلسل مى عمر "لؤلؤ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة سينرجى البرومو الرسمي لمسلسل "لؤلؤ" بطولة النجمة مى عمر، المقرر عرضه على قناة on، بداءً من يوم 27 ديسمبر الجارى، وهو قصة مى عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، واحتوى البرومو على مشاهد رومانسية بين لؤلؤ بطلة العمل- مى عمر ومحمد الشرنوبى، فضلاً عن مشاهد الإثارة والتشويق بين لؤلؤ ورجل الأعمال أحمد زاهر، كما احتوى البرومو على مشاهد التحدى والصمود، وأوضح البرومو الديكورات المبهرة والصورة الجيدة للعمل.

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر التى تجسد دور مطربة تبحث عن النجومية كل من الفنان أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، وعدد آخر من الفنانين وتأليف محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام و إنتاج سينرجى.

ويشارك المطرب والملحن هيثم نبيل في تقديم 14 أغنية من ألحانه ضمن أحداث مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مى عمر وأحمد زاهر، وذلك حسبما أكد نبيل لـ"الخليج 365"، مشيراً إلى أن كل الأغاني من ألحانه وأغنيتين من كلماته، و 6 من كلمات سارة سعيد، وأغنيتين من كلمات كريم سامى، و3 من كلمات أسامة محرز، وأغنية من كلمات منصور محمد، ويتولى توزيع الأغاني نادر حمدي.

وتشارك مى عمر في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أمير كرارة وأحمد السقا، حيث تجسد مى البطولة النسائية في أحداث المسلسل، الذى يكتبه ويخرجه محمد سامى، وإنتاج سينرجى .

وكانت آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" مع ياسر جلال، أحمد صلاح حسنى، نجلاء بدر، رياض الخولى، هنادى مهنى، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدى فكرى، عهدى صادق.