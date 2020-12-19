شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة وأناقة.. كريم فهمى وحسام غالي في أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم كريم فهمى، على مشاركة متابعيه وجمهوره، بصورة تجمعه مع النجم حسام غالى، نجم الأهلى و مدير الكرة بنادى الجونة السابق، والتي يظهران من خلالها وهما في جولة صباحية، حيث نشر فهمى الصورة عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب قائلاً: "الصداقة الحقيقة، عندما يكون الصمت بين شخصين مريحًا"، في إشارة الى الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات طويلة.

وكان قد احتفل الفنان كريم فهمى بعيد ميلاده الـ38، منذ عدة أيام، مع شقيقه الفنان أحمد فهمى ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، واختار الاحتفال بتورتة تحتفى بتتويج النادى الأهلى بالبطولة الأفريقية التاسعة فى تاريخه، وكانت عليها شعار الأهلى إضافة لرقم 9، كما ظهروا وهم يحملون كأس البطولة الأفريقية، حيث من المعروف أن كريم وأحمد فهمى من عشاق القلعة الحمراء ومن ناشئى فريق الكرة به.



كريم فهمي وحسام غالى