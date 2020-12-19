شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العربى طرقان وأبناؤه فى حفل كامل العدد بدار الأوبرا المصرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت دار الأوبرا المصرية حفلين للفنان الجزائرى طارق العربي طرقان وأبنائه ديمة ومحمد وتالة ويحملان لافتة كامل العدد منذ الدقائق الأولى، وحضر الحفل عدد كبير من جمهوره من السودان ولبنان والعراق والسعودية، وفى نهاية الحفل تقدم الفنان طارق العربى طرقان بخالص الشكر والتقدير له وللجماهير، وتقدم أيضًا بخالص الشكر والتقدير لكل من الاستاذ الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية والدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للأوبرا على حماسهم ودعمهم الكامل لفكرة استضافة الأوبرا له وأبنائه وكذا فتح المجال مباشرة لتقديم حفلات إضافية فى نفس اليوم للجمهور المتعطش لاستعادة ذكرياته الجميلة مع أغانيهم.













‎وقدم الفنان طارق العربي طرقان وأبنائه فى الحفل مجموعة من أشهر أعمالهم الغنائية التى استرجع فيها الجمهور ذكريات الطفولة من خلال تيترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الكرتون التي خاطبت الأجيال ورافقتهم خلال العقود الثلاثة الماضية مثل هزيم الرعد، سيمبا، الكابتن ماجد، ريمي، عهد الأصدقاء، ماوكلي، كونان، سلاحف النينجا وغيرها الكثير.













جدير بالذكر أن الفنان طارق العربي طرقان هو من اهم رواد اغانى الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء اذ يعد من اغزر الملحنين والمؤلفين والمغنيين انتاجا فى عالم الطفل قدم اكثر من ١٥٠٠ لحن وأغنية إلى مكتبة الموسيقى العربية كما قدم العديد من الحفلات الناجحة فى ربوع الوطن العربي وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات كومك كون فى ارجاء الوطن العربي كما شارك كمتحدث فى العديد من الجامعات والندوات والمهرجانات المتعلقة بمجال الطفل لغة وموسيقى .