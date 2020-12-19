شكرا لقرائتكم خبر عن أهم وأبرز تصريحات أحمد عدوية وزوجته بعد تصدره التريند فى مصر والوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت حلقة النجم الكبير أحمد عدوية أمس أثناء استضافته هو وزوجته مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على قناة الحياة، التريند رقم 1 على مستوى مصر والوطن العربي فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر لما احتوت على تصريحات جريئة قال معظمها لأول مرة وكذلك تصريحات أدلت بها زوجته والذى من أهمها:

- كنت فى أستوديو 46 بالتليفزيون والموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب قالى صوتك حلو وحافظ عليه، وأنه يحب أغنية "خضر العطار منى"

- الملحن الكبير بليغ حمدى يحبنى جدًا وألحانه رائعة وأنا أعشقه جدًا، ولحن ليا أكتر من أغنية زى ياختى سملتين وبنج بُنج وأغنية حزينة اسمها القمر مسافر".

- أكدت زوجته ما تعرض له عدوية هو محاولة قتل عن طريق وضع مخدر له ولم يتعرض إلى عملية خصية بالعكس أنا حملت بعد هذه الحادثة وهو رجل 100%، وسقطت الجنين بأمر الطبيب





- بحب الاستماع إلى صوت محمد محيى وحكيم، الذى اعتبره أخويا وابن بلدى في الصعيد

- تعلمت من شارع محمد على فى أواخر الستينيات الصدق والحنان والحنية عندما كان يغنى فيه

- أحب استماع الموال من نجوم كتير زى سيد مكاوى وعبده الإسكندرانى





- قالت زوجته الكثير يحاولون تقليد عدوية، ولا يوجد أى شخص يستطيع تقليد النجم الكبير أحمد عدوية باستثناء ابنه محمد عدوية لأنه واخد نفس طبقة صوته"

- قالت زوجته إنها ستتجه بمحاكمة كل من قال إن عدوية تم عمل عملية خصية أو تعرض لأي شىء جنسي وهذا خطأ، وأن الذى حدث له هو حادثة وكان الغرض أنه يموت وتمت سرقته.

- يوجد بغبغان فى البيت يبكى ويصرخ على عدوية قبل أن يخرج