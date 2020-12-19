شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تشكر القائمين على دير جيست بعد جائزة أفضل ممثلة كوميدية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النجمة نيللي كريم، الشكر للقائمين على حفل توزيع جوائز دير جيست، برئاسة ماجد حسنى، وتقديم بوسي شلبي، بعد حصدها لجائزة أفضل ممثلة كوميدية، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، مجموعة صور من تكريمها، بجوار كل من النجمة يسرا والفنان أحمد زاهر، والمخرج محمد سامى.

نيللي كريم

كانت قد حصدت شركة سينرجى برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، جائزة أفضل شركة إنتاج في حفل توزيع جوائز دير جيست، وذلك على الإنتاج المتميز لمسلسل "الاختيار"، الذي عرض فى شهر رمضان الماضي وحقق جماهيرية واسعة فى مصر والوطن العربي، ونسب مشاهدة عالية على مختلف المنصات الإلكترونية، وتسلم الجائزة المنتج الفني لشركة سينرجي شادى علام، وحصد مسلسل "البرنس"، لشركة سينرجى أيضًا جائزة أفضل إنتاج وتسلمها المنتج الفني لشركة سينرجى فتحى إسماعيل.

وفاز موقع ”الخليج 365” بجائزة أفضل موقع إخباري لعام 2020، بحفل جوائز دير جيست، لتميزه في نقل الأخبار بشكل سريع وفي منتهى الدقة، وتسلم الجائزة الكاتب الصحفي عمرو صحصاح رئيس قسم الفن باليوم السابع.









وفازت قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية بجوائز الأفضل، حيث فازت قناة ON بجائزة أفضل قناة عامة، وحصلت on time sport علي أفضل قناة رياضية، فيما حصدت قناة dmc دراما على جائزة أفضل قناة مسلسلات، وحصدت قناة extra news جائزة أفضل قناة إخبارية، وحصد الفنان كريم فهمى جائزة عن دوره في مسلسل "ونحب تاني ليه" من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصدت الفنانة نجلاء بدر جائزة عن دورها فى حكاية "لازم أعيش".