شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرت النجمة نيللى كريم تريند جوجل بعد احتفالها بعيد ميلادها وتعتبر نيللى من النجمات التي تحرص في الكثير من الأحيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأبرز الصور والفيديوهات، والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

نيللي كريم

وحرص عدد كبير من النجوم والنجمات على مشاركة الفنانة نيللى كريم لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت كل من النجمة يسرا، والنجمة إلهام شاهين، بالإضافة إلى المخرجة إيناس الدغيدى والمنتج جمال العدل، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقائها مثلما ظهر خلال أكثر من فيديو عكس فرحتهم الكبيرة على الاحتفال بعيد ميلادها وسط أجواء تملأها الفرحة.

من ناحية أخرى، وقع اختيار صناع مسلسل النجمة نيللى كريم الجديد على المخرج أحمد خالد ليتولى مسئولية إخراج العمل الذى يتم التحضير له من أجل العرض في شهر رمضان 2021، حيث تعقد نيللى جلسات عمل مع المنتج جمال العدل للاستقرار على السيناريو وبعدها التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير.