شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تمنح متابعيها نظرة خاطفة على ديكورات منزلها قبل الكريسماس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن كيم كاردشيان، مصممة ديكور متحمسة وموهوبة، إذ تمكنت من تحويل منزلها بالكامل مؤخرًا إلى شبكة عنكبوت عملاقة واحدة لعيد الهالوين، ولم يتوقف الأمر عند هذا الاحتفال، فقبل احتفالات عيد الميلاد، عرضت كيم كاردشيان، صورتين ترصدان أشجار عيد الميلاد الشخصية لأطفالها بالإضافة إلى غرفهم الجميلة في قصرها المترامى الأطراف، وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



شجرة الكريسماس



شجرة سانت ابن كيم

ونشرت كيم - الأم لأربعة أطفال، التي بلغت الأربعين من العمر - مجموعة من الصور لزينة منزلها، عبر خاصية "ستورى" على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، ومنحت متابعيها البالغ عددهم 194 مليون متابع، لمحة ونظرة خاطفة على حياتها المزدحمة، وأظهرت صورة أخرى سرير ابنتها نورث، بلون الساتان الوردى الباهت، والذي تم تزيينه بلوح مميز رائع على شكل فراشة.



ابنة كيم كاردشيان شيكاجو واينة شقيقتها دريم



غرفة نورث

كانت الغرفة مغطاة باللون الوردي مع مرآتين دائريتين على كلا الجانبين، وأظهرت صور أخرى شيكاجو ابنة كاردشيان وابنة شقيقتها دريم يلعبان مع بيت للدمى، بينما كانت صورة أخرى عن قرب لحفلة شاي الخزف الوردي، وبعد ذلك، حملت كيم صورة رائعة لشجرة خضراء مغطاة بزخارف الديناصورات، وهى شجرة ابنها سانت البالغ من العمر خمس سنوات.

ومن جهة أخرى، كانت قد وقعت نجمة تليفزيون الواقع وعارضة الأزياء العالمية كيم كاردشيان صفقة جديدة لتعود مع أسرتها إلى شاشة التليفزيون من جديد، ووفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، فإن منصة البث المباشر "هولو" أعلنت توقيع الصفقة مع كيم كاردشيان وشقيقاتها، كورتني وكلوي، وأخواتهما غير الشقيقات، كايلي وكيندل، ووالدهن كريس جينر.

وذكرت "هولو" أنه بموجب الصفقة تنشئ كيم كاردشيان وشقيقاتها محتوى جديدا سيتم بثه على قناة "هولو" المملوكة لشركة "ديزنى" فى الولايات المتحدة وفى عدة دول أخرى، وبخصوص مضمون ذلك المحتوى الجديد لم تفصح "هولو" ما إذا كانت كيم وشقيقاتها، اللاتي لديهن عشرات الملايين من المتابعين على مواقع "إنستجرام" و"تويتر"، سيظهرن على الشاشة فى المحتوى الجديد، كما لم تكشف عن تفاصيل البرامج التى سيقمن بإنشائها، بموجب الاتفاق المستمر معهن لسنوات.

وأضافت منصة "هولو" أنه من المتوقع أن يظهر المحتوى الجديد لكيم كاردشيان وشقيقاتها لأول مرة في أواخر العام المقبل 2021، وتأتي صفقة كيم كاردشيان وشقيقاتها مع "هولو" بعد مرور 3 أشهر من إعلانهن انتهاء برنامجهن لتلفزيون الواقع "Keeping up with The Kardashians"، الذي استمر 14 عاما في عرضه، والذي كان سببا رئيسيا في شهرتهن العالمية، ومهد لهن مسيرة مهنية في مجالات التجميل وعروض الأزياء.