شكرا لقرائتكم خبر عن شريف منير ممازحًا زوج ابنته محمود حجازى: "ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك النجم شريف منير، جمهوره ومعجبيه عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة تجمعه بالفنان محمود حجازى زوج ابنته اسما، وكتب على الصورة ممازحًا: "ماينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده".

وكان آخر ظهور للفنان شريف منير في موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "ونحب تانى لية" مع النجمة ياسمين عبد العزيز، والذى حقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه وشارك في بطولته النجم كريم فهمى إخراج مصطفى فكر وتأليف عمرو محمود ياسين.

أما في السينما فشارك في فيلم "الممر" للنجم أحمد عز تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك في العمل نخبة من النجوم منهم إياد نصار وأحمد رزق، وأحمد صلاح حسنى وأحمد فلوكس ومحمد فراج ومحمود حافظ وأخرون من النجوم.

وقد عاد إلى السوشيال ميديا مرة أخرى، بعدما كان انقطع عنها لمدة شهر، حينما أعلن الابتعاد لفترة عن مواقع التواصل الاجتماعى، بعد تعرضه لأكثر من موقف سيئ بداية من التنمر على بناته وآخرها التعليقات الجارحة على صورته مع أحمد السقا وأحمد رزق خلال قضاء إجازتهم الصيفية.

وكتب شريف منير عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، "قررت أخد راحة من السوشيال ميديا.. أنا كنت بتعامل بقلبى وبطبعتى للى الناس عرفاها وعمرى ما جرحت حد بكلامى أبدا.. لكن أنا مؤخرا تعرضت لكم من الكراهية والحقد غير المبرر.. رغم تاريخى فى التعامل مع الناس عمر ما كان فيه تجاوز"

وأضاف منير "لما نزلت صورة كنت بسبق علشان اكتشف نوعية معينة من الناس أنا مش عايزهم عندى، لكن للأسف الموضوع دخل لطريق تانى أنا مش حبه لأن الناس شايفة إن العادى أنا اتشتم وعيلتى يتشتموا لكن مش عادى إنى أرد على الغلط".

واختتم شريف منير كلامه قائلا "وعلى فكرة أنتو صح مكنش ينفع أنزل لمستوى النقاش ده لأنكم متعودتوش منى على كده.. شكرا لكل جمهورى اللىى حبنى بجد وعارفنى كويس.. استراحة شوية بقا".