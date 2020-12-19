شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز تصريحات خالد الصاوي مع أبلة فاهيتا: "عضيت كلب لما عضني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم خالد الصاوي ضيفًا أمس الجمعة، ببرنامج أبلة فاهيتا في الدوبلكس، والذى يذاع عبر فضائية ON، وفى البداية عرف الصاوى نفسه قائلاً: "اسمى الحقيقي خالد جمال عبد الرحمن علي الصاوي، عندى 57 عامًا وحاصل على ليسانس الحقوق عام 1985 من جامعة القاهرة ثم بكالوريوس الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون".

خالد الصاوي

وقال الصاوى، إن لديه 5 كلاب، بينهم 2 بلدي لافتًا إلى أنه تعرض لـ"العض" من قبل الكلاب نحو 5 مرات، قائلاً: "أول كلب عضني عضيته أنا كمان، عضني عضيته، كنت صغير أوي، وبعد كده كانت كلها عضات صغيرة أوي، كما تعرض للضرب بـ"الشبشب" من والدته، قائلا: "هو في حد في بلدنا مضربش بالشبشب من أمه وكنت بصراحة استحق لأني كنت شقي أوى وتعرضت للفصل وأنا طالب في الصف الرابع الابتدائي، كانت بقفز من سور المدرسة لمشاهدة أفلام السينما وكانت المدرسة كل شهر تستدعي ولي أمرى وكنت أنا بستلم الخطابات".

واستطرد الصاوي في حديثه، أنه تزوج كبيرًا في السن، موضحًا أنه خطب وعمره 21 عاما وخطب مرة أخرى وعمره 24 عامًا وخطب للمرة الثالثة وعمره 40 عامًا وبعد ذلك تزوج، مؤكدًا أن كل الأشياء الإيجابية في حياته حدثت له بعد سن الأربعين ومنها النجاح في عمله كفنان والأموال والزواج.

كما تحدثت مي كريم عن زوجها النجم خالد الصاوي، قائلة: "حنين جدا جدا وأول هدية جبتها له كانت سيف وأول هدية خالد جابها ليا كانت مسدس، وبنحب مشاهدة الرقص الشرقي والأفلام القديمة سوا".