شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف يوجه رسالة شكر لجمهوره بعد جائزة "دير جيست" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم يوسف الشريف، الشكر لجمهوره، بعد حصده جائزة التميز في "دير جيست" عن مسلسله "النهاية"، وغرد عبر حسابه على تويتر، قائلاً: "‏الحمد لله.. جايزة دير جيست عن مسلسل النهاية.. ده بفضل ربنا وبسببكم أنتوا وبسبب دعمكم.. بجد شكرًا جدًا، وأتمنى دايمًا أبقى عند حسن ظنكم".

حصد النجم يوسف الشريف جائزة تميز عن دوره في مسلسل "النهاية"، وحصد الفنان أحمد زاهر جائزة عن دوره في مسلسل "البرنس"، وحصدت ريهام عبد الغفور جائزة التميز عن دورها في حكاية "ربع قيراط"، كما حصدت حنان مطاوع جائزة عن دورها في حكاية "أمل حياتي".

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها أمس بالتجمع الخامس، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفنى بعد حصولها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى الدورة 42، كما كرمت الإعلامى نشأت الديهي عن مشواره الإعلامي.

وبدأ حفل دير جيست بكلمة للفنان الراحل محمود ياسين من أحد لقاءاته التليفزيونية السابقة، وصفق للكلمة جميع الحضور. وحضر المطرب رامى صبرى الذى قدم فى بداية الحفل أغنية "حياتي مش تمام"، وقام ماجد حسنى رئيس دير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وحضرت الفنانة جومانا مراد، الفنان خالد النبوى، رامى صبرى، الفنان محمود عبد المغنى، أحمد شيبة، المخرج محمد سامى، كابتن حازم إمام، الإعلامي سيف زاهر، على السجادة الحمراء فى حفل دير جيست.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.