شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Wonder Woman 1984 مبكرًا فى المملكة المتحدة عبر خدمة PVOD والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر القائمون على فيلم الأكشن والإثارة والخيال Wonder Woman 1984، بطولة النجمة العالمية جال جادوت، عرض الفيلم الجديد مبكرًا عبر خدمة PVOD التي تسمح للمشتركين بمشاهدة الأعمال السينمائية قبل عرضها أو تزامنًا مع عرضها في صالات العرض ولكن بسعر أعلى بكثير نظير تلك الخدمة.

ووفقًا لصحيفة فاريتي، فإن القائمين على الفيلم، يهدفون إلى التربح بأكثر من طريقة وسط الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا، والتي ستعمل على خفض الإيرادات بشكل كبير نظرًا للإقبال الضعيف على دور العرض، لعدم الإصابة بالفيروس القاتل، وهو ما أجبر شركة الانتاج على طرح الفيلم عبر خدمة PVOD، قبل عرضه سينمائياً في المملكة المتحدة.

وكانت قد كشفت شركة Warner Bros. Pictures، عن دقيقة تشويقية جديدة لـ فيلم Wonder Woman 1984، الذى يدور حول تقدم سريعًا إلى الثمانينيات حيث تجدها مغامرة الشاشة الكبيرة التالية لـ Wonder Woman تواجه اثنين من الأعداء الجدد: Max Lord و The Cheetah.

الفيلم بطولة جال جادوت وكريس باين بطل سلسلة Star Trek، وروبن رايت الحاصلة على جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثلة فى المسلسل التليفزيونىHouse of Cards، ودانى هوستون و الفيلم سيناريو وحوار ألان هاينبرج، وإخراج باتى جينكينز المرشحة لجائزة برايم لأفضل مخرجة عن مسلسل The Killing.