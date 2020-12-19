خالد الصاوي: خطبت 3 مرات.. وفصلوني من المدرسة بسبب "كباريه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان المصري خالد الصاوي ضيفا على برنامج "لايف من الدوبلكس" مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في حلقة الجمعة على شاشة قناة "أون".

وكشف الصاوي خلال المقابلة التليفزيونية عن أسرار وجوانب خفية من شخصيته قائلا: "إنه كان طفلا مشاغبا، وتم فصله من المدرسة وهو في الصف الرابع الابتدائي، لقيامه بكتابة كلمة كباريه على إحدى اللوحات".



وتحدث الصاوي عن تعمده إظهار الجانب الكوميدي في تكوينه قائلا: "كنت متهور وعقلت، سبب إظهاري لحسي الفكاهي هو إن في حد قالي زمان إن دمي تقيل، بس أنا مش كده والناس شافت مني جوانب كثيرة، وهنا قررت إني أظهر الجانب الفكاهي من شخصيتي".





وتابع الصاوي الحديث عن سماته الشخصية مؤكدا أنه يخاف الفشل، ولا يوجد في حياته أصدقاء مقربون، مشيرا إلى أنه تزوج في سن متأخرة عندما سمحت الظروف، لافتا إلى أنه قبل الزواج والاستقرار خطب 3 مرات في عمر 21 و24 و40 عاما ولم يحالفه التوفيق.

وكشف الفنان خالد الصاوي عن أول هدية حصل عليها من زوجته مي، قائلا: "أول هدية جابتهالي كان سيف عشان أنا بحب السيوف، وأول هدية أنا جبتها ليها كانت مسدس كهربائي".

وعن أهم أمنياته قال إنه يتمنى السفر إلى اليابان لأن لديه فضولا كبيرا لرؤية تجربه هذا الشعب عن قرب، خاصة أنه شعب ناجح وقادر على مواجهة الظروف الصعبة.

ولد خالد الصاوي في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 1963 بمحافظة الإسكندرية، وبدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة، وله عدة أعمال سينمائية مهمة منها "عمارة يعقوبيان"، "الجزيرة"، "الفرح"، "كباري"، وأعمال تليفزيونية أيضًا مثل قانون المراغي، وأهل كايرو، ونال عددا كبيرا من الجوائز والتكريمات تقديرا لعطائه الفني.



