فيديو.. زوجة أحمد عدوية تكشف حقيقة تعرضه لعملية إخصاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت زوجة الفنان المصري أحمد عدوية كل ما تردد عن تعرضه لعملية إخصاء في أواخر ثمانينيات القرن الماضي.

وأكدت خلال لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" على شاشة تليفزيون الحياة، أنها طلبت الطلاق أكثر من مرة، وعانت من علاقات أحمد عدوية ومعجباته، ولكنه كان يصالحها دائما وكانت تسامحه، وأشارت إلى أن علاقتهما أوشكت على الانتهاء ووصلت إلى الطلاق لولا وقوع الحادثة الشهيرة.



وعن يوم الحادثة صرحت زوجة الفنان أحمد عدوية بأنه توجه للخروج مرتديا بذلة جديدة من ماركة عالمية وكانوا يمتلكون ببغاء في المنزل ظل يبكي ويصرخ عليه قبل خروجه وكأنه يشعر بأن شيئا سيحدث له.

وأضافت زوجة عدوية: "الساعة 12 بالليل جالي تليفون من السواق بيقول (الحقينى الأستاذ بيموت مني)، وفي شخص أعطاه هيروين وأشياء أخرى في كاس".

وتابعت: "جوزي راجل 100% وحملت منه بعد الحادثة, وسرق منه ليلة الحادث ساعة ألماظ و2000 دولار".



