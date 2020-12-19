محمد صبحي يكرم سوسن بدر.. ونادية الجندي تعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: كرم الفنان محمد صبحي، الفنانة سوسن بدر من احتفالية محمد صبحي "50 سنة فن". نشرت سوسن بدر صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". علقت سوسن على الصورة: "أتشرفت بالتكريم والحب، أشكرك الفنان والصديق الاستاذ محمد صبحي". وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة: "ألف مبروك يا حبيبتي، تستحقي ومحمد صبحي فنان عظيم". حرص العديد من نجوم الفن والإعلام على الحضور لمسرح مدينة سنبل، للاحتفال باليوبيل الذهبي لمسيرة النجم محمد صبحي "50 سنة فن" في احتفال تكريمي استعراضي غنائي يحتفي خلاله بأكثر من 100 فنان وفنانة ممن ساهموا بإبداعهم في أعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية.

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