ندا موسى لـ"الخليج 365": محمد صبحي قدمني للناس.. وأحمد علاء رشحني لـ"هجمة مرتدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أكدت الفنانة ندا موسى، أنها تكن كل العرفان والتقدير للفنان الكبير محمد صبحي، الذي وقف بجوارها خلال مسيرتها الفنية.

وقالت ندا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بتكريمها على يد فنان عظيم بحجم محمد صبحي، موضحة: "هو اللي طلعني وقدمني للناس ووقف جنبي".

وتابعت: "احساسي بوجودي في هذه الاحتفالية في غاية السعادة، وسعيدة أن الأستاذ صبحي، افتكرني وافتكر الناس وكرمهم، والموضوع كان مؤثر جدًا بالنسبة لي، وشفت ناس كتير بحبهم سواء ممثلين رحلوا عنا أو لا زالوا بالحياة".

وأوضحت: "أنا عادتي مش بحب أروح مناسبات كتيرة، وخاصة المهرجانات والحفلات طوال الفترة اللي فاتت، ولكن بحاول الفترة الأخيرة أكون متواجدة بها".

وأشارت إلى أنها تشارك في دراما رمضان المقبل 2021 بمسلسل "هجمة مرتدة"، مشيرة إلى أن المخرج أحمد علاء هو من رشحها لهذا الدور بالعمل.

وأَضافت، أن لديها مسلسلين لازالت تقرأهما حاليًا، ومن المقرر أن تختار واحدًا منهما، كما أنها تقرأ أيضًا فيلمًا سينمائيًا جديدًا.

مسلسل "هجمة مرتدة" يتناول قصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب، ويشارك في بطولته: أحمد عز وهند صبري وهشام سليم وماجدة زكي ونضال الشافعي، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور، وهاجر الشرنوبي، ومحمد جمعة.