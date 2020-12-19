"أجمل شوجر في الدنيا".. هالة صدقي تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة هالة صدقي صديقتها الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، الذي وافق أمس 18 ديسمبر الجاري.

نشرت هالة صورة تجمعهما من حفل العيد ميلاد، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "أجمل شوجر في الدنيا، كل سنة وانتي طيبة وأجمل وأجمل، ومن نجاح لنجاح، حبيبتي نيللي كريم".

وحضر حفل عيد ميلاد نيللي كريم عدد من النجوم على رأسهم: يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي والمنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين وزوجته، ريهام حجاج، وغيرهم.