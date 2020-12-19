شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها أصالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت شام الذهبي ابنة المطربة السورية أصالة نصري رسالة لوالدتها. نشرت شام صورتين تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت: "حبي لك لا يوصف، أنت كل شئ، أنت الحب والعطاء والتسامح والسعادة والصدق". أضافت شام "أنت الحقيقة والوضوح والقوة، أنت كل شئ، بطلي الخارق". كما علقت الفنانة أصالة: "يا نور عيوني والله صحّ أنتي بنتي وبتحبّيني زيادة بسّ أحرجتيني منّ كتر جمال تعبيرك، الله يحفظلي ياكم يا دنيتي الحلوة وأجملّ إستثماراتي". وطرحت المطربة السورية أصالة نصري أحدث أغانيها، مؤخرًا، التي تحمل اسم "الفرق كبير"، وهي من ألحان نواف عبد الله، وتوزيع خالد عز.

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