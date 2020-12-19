شكرا لقرائتكم خبر عن دوين جونسون يستعرض تشققات يديه بعد سنوات من التدريبات الشاقة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض النجم العالمي دوين جونسون، الشهير بـ"ذا روك"، تشققات يديه التي تشكلت عبر سنوات طويلة من التدريبات والتمرين في صالة الألعاب الرياضية، ليشارك متابعيه وجمهوره من جميع أنحاء العالم الأسباب والأثار التي خلفها التمرين الشاق المتواصل ليبدو في كامل فورمته طوال الوقت.

وكان قد حرص ذا روك، على الاحتفال بعيد ميلاد ابنته الصغيرة "جاسمين" بحضور أسرته فقط للوقاية من عدوى كورونا، ونشر ذا روك على حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يحمل التورتة ويغنى وزوجته للطفلة جاسمين بمناسبة عيد ميلادها الخامس، ووجه رسالة لها في عيد ميلادها عبر فيها عن حبه الشديد لها.