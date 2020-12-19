شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم زمن الفن الجميل يلتقون الجيل الحالى بتصميمات جرافيك × 10 صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصمم الجرافيك محمد جابر، عن الجزء الثاني من الصور التي نجح بها فى نقل عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في الوقت الحالي، إلى زمن الفن الجميل، من فكرته لدمج الجيلين فى مشاهد واحدة معدلة ببرامج تحرير الصور، حيث نشر مجموعة من الصور في ألبوم بعنوان "فيلم أبيض وأسود الجزء الثاني"، والتى ضمت هذه المرة عددا كبيرا من النجوم فى مشاهد تبدو متناسقة وحقيقية.



أحمد فهمي وصالح سليم



أكرم حسني وشادية

وجمع مصمم الجرافيك محمد جابر، فى مجموعة صوره الجديدة، بين النجمة مني زكي والنجم أحمد مظهر، وأخرى جمعت أحمد السقا والنجمة الراحلة هدي سلطان، كما جمع بين الفنان أحمد فهمي وأيقونة النادى الأهلى صالح سليم، وجمع أيضا في مشهد بين الراحلة شادية والفنان أكرم حسني، وأيتن عامر ومحمود المليجي.



السقا وهدي سلطان



المليجي وأيتن عامر



مني زكي وأحمد مظهر

وفى صورة جرافيك أخرى، شارك النجم أمير كرارة مع النجوم رشدي أباظة وفريد شوقي، فيما كان نصيب فتحي عبد الوهاب مع النجم الراحل عادل أدهم، كما جمعت صورة واحدة دنيا سمير غانم مع نعيمة عاكف ووداد حمدي، كما ظهرت النجمة مى عز الدين و النجم رشدي أباظة.



أمير كرارة مع رشدي أباظة وفريد شوقي



دنيا سمير غانم مع نعيمة عاكف ووداد حمدي



عمرو يوسف واستيفان روستي

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين وحصلت الفكرة على عشرات الإعجابات والتعليقات، خلال ساعات قليلة من طرحها عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام.



فتحي عبد الوهاب و عادل ادهم



مى عز الدين ورشدي اباظة

ومن جهتها، عبرت الفنانة أيتن عامر عن سعادتها لجمعها بصورة واحدة مع النجم الراحل محمود المليجي، وأعادت نشر الصورة علي حسابها مصحوبة بتعليق:" شكرا محمد جابر على التصميم .. دائما بتبهرنا.. بمناسبة التصميم الحلو دة ايه اكتر فيلم ابيض و اسود كنتوا تحبوا انى امثل فيه ؟"، فيما أعاد النجم فتحي عبد الوهاب نشر صورته مع عادل أدهم، معبرا عن سعادته بها.

ولم تكن تلك الألبومات هي الأولي من نوعها لمصمم الجرافيك محمد جابر، فسبق له أن صمم الكثير من الصور في الستينات، وقام بإضافة الألوان للصور القديمة التي تهالكت مع مرور الوقت ليسلط الضوء على نجوم الزمن الجميل من جديد بلمسة عصرية.