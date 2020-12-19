شكرا لقرائتكم خبر عن جمال العدل يفجر مفاجأة عن نيللى كريم وشيكابالا فى "من غير زعل" مع عماد صفوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل المنتج جمال العدل ضيفًا على برنامج "من غير زعل" الذى يقدمه الزميل عماد صفوت، على ”الخليج 365”، حيث يفجر العدل مفاجأة بشأن فيلم النجمة نيللى كريم الجديد، فضلاً عن منافساته الرمضانية ومشاركته بمسلسل للنجمة يسرا، تأليف أحمد حسن، واخراج سامح عبد العزيز، ومسلسل نيللى كريم الجديد، تأليف عمرو الدالى، وإخراج أحمد خالد.

كما تطرق العدل، لدعمه الكامل لنادى الزمالك، وعلاقته بالنجم الكبير محمود عبد الرازق شيكابلا ،حيث من المعروف أن عائلة العدل تنتمي لنادى الزمالك بشكل كبير، فضلاً عن حديثه بشأن خسارته المادية بأحد المسلسلات التي أنتاجها وقدمها السنوات الماضية.

كما أكد العدل أنه بصدد تقديم عدة مفاجآت الفترة المقبلة فى عالم الدراما، وتحدث أيضًا عن اختيار النجمة اللبنانية هيفاء وهبى لتشارك فى بطولة مسلسل النجمة يسرا، وهو اختيار جديد من نوعه حسب قوله، كما تطرق العدل إلى العدد من الأسرار لأول مرة فى حياته.

يشار إلى أن برنامج "من غير زعل" إعداد وتقديم عماد صفوت، ومونتاج نانيس هيكل، وإخراج شادى أبو الحسن، ويعرض على منصات الخليج 365.