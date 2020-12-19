شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى وجومانا مراد يهديان جائزتهما لزوجيهما فى دير جيست.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت الفنانة عبير صبري جائزة عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، من مؤسسة دير جيست لعام 2020، وحصدت أيضا الفنانة جومانا مراد عن دورها في مسلسل "خيانة عهد"، وأهدت الفنانتان الجائزة لزوجيهما.

وكرمت إدارة دير جيست في حفلها، النجمة إلهام شاهين عن مشوارها الفني بعد حصولها علي جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "حظر تجول" في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الدورة 42، كما كرمت الإعلامي نشأت الديهي عن مشواره الاعلامى.

وبدأ حفل الدير جيست بكلمة للفنان الكبير الراحل محمود ياسين، من أحد لقاءاته التليفزيونية وصفق للكلمة جميع الحضور.

وحضر المطرب رامي صبري الذى قدم فى بداية الحفل، أغنية حياتي مش تمام، وقام ماجد حسني رئيس الدير جيست بتكريمه، وإهدائه درع المؤسسة.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" لعام 2020، والتى تقدمها فى مختلف المجالات الإعلامية والفنية، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل موقع إخبارى وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.

الفيديو

