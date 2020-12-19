(تفاصيل) احتفال نيللي كريم بعيد ميلادها بحضور نجوم الفن

احتفلت الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، في أحد الأماكن الشهيرة في القاهرة، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحرص على الحضور كل من النجوم يسرا، إلهام شاهين، إيناس الدغيدي، المنتج جمال العدل، درة وزوجها، آسر ياسين، ريهام حجاج، مصطفى درويش، وعدد من أبطال مسلسل "بـ

100 وش"، بوسي شلبي إلى جانب مجموعة من أصدقائها من خارج الوسط الفني، وابنيها يوسف وكريم.

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نيللي كريم مسلسل "بـ 100 وش" تدور أحداثه حول سكر - نصابة محترفة - يتم النصب

عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.

الجدير بالذكر أن مسلسل "بـ 100 وش" تم عرضه في رمضان الماضي وحظى بنجاح جماهيري كبير، بطولة آسر ياسين، نيللي كريم، مصطفي درويش، إسلام إبراهيم، علا رشدي، دينا ماهر، من تأليف أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري.