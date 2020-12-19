شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حفيد محمود ياسين بفيروس كورونا بعد والدته وعدد من أفراد الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمود ياسين جونيور حفيد النجم الراحل محمود ياسين عن إصابته بفيروس كورونا، بعد إعلان والدته إصابتها بالفيروس، مع عدد من أفراد أسرتها، حيث كتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، ياريت كله ياخد باله الحمد لله علي كل حاجة"، كما كتب والدة السيناريست عمرو محمود ياسين عبر حسابه :" الحمدلله على كل شيء بس بالنسبة لـ 2020 في حاجه تاني ولا خلاص؟".



محمود ياسين

وكانت أعلنت الإعلامية آيات أباظة، زوجة المؤلف عمرو محمود ياسين، عن إصابتها وابنتها علياء وعدد من أفراد أسرتها بفيروس كورونا منذ يومين، وكتبت عبر حسابها بموقع "فيس بوك" "ينفع كده إحنا الخمسة مرة واحدة كورونا .. الحمد لله ربنا يعديها على خير دعواتكم".

وكان وجه عمرو محمود ياسين، نجل النجم الكبير الراحل محمود ياسين، الشكر للقائمين على مهرجان نجم العرب، لتكريم والده فى الدورة التى أقيمت أمس، حيث نشر صورة له عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام، وكتب: "شكرا مهرجان نجم العرب على تكريم اسم الفنان محمود ياسين، وشكرا لتصويت الجمهور العربي باستفتاء مهرجان نجم العرب لأفضل كاتب سيناريو برمضان".

وحصل عمرو محمود ياسين على جائزة أفضل كاتب سيناريو فى رمضان، كما تسلم جائزة باسم والده الراحل محمود ياسين، ويشار إلى أن ”الخليج 365” حصد أيضًا جائزة أفضل موقع إخبارى فى الوطن العربى فى مهرجان نجم العرب، باستفتاء الجمهور المصرى والعربى، وتسلم الجائزة الزميل عماد صفوت.