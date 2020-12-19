هكذا مازح الفنان شريف منير زوج ابنته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
حرص الفنان شريف منير، على ممازحة الفنان محمود حجازي زوج ابنته أسما.
ونشر منير، صورة تجمعه به توضح فرق الطول بينهما، وذلك عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ما ينفعش أبقى حماه ويبقى أطول مني كده".
يذكر أن شريف منير وابنته أسما شريف منير، يشاركان كضيوف شرف بفيلم "السرب" الذي يخوض بطولته الفنان أحمد السقا والفنانة هند صبري، ويكتبه عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.
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