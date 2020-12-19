بعد والدته.. نجل عمرو محمود ياسين يُعلن إصابة أفراد جديدة في عائلته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان الشاب محمود ياسين، نجل الفنان عمرو محمود ياسين، عن إصابته وأفراد في عائلته بفيروس كورونا.

وكتب نجل عمرو ياسين، عبر حسابه على فيسبوك، قائلاً: "أنا وأمي وأختي وخالتي وبنات خالتي كورونا، يا ريت كله ياخد باله ..الحمد لله على كل حاجة".

كما أعاد نشر رسالة لأحد متابعيه، يدعو لهم بالشفاء، عبر ستوري حسابه على إنستجرام، وعلق: "الله يسلمكم..الحمد لله".

يذكر أن، آخر المشاركات الدرامية للفنان محمود عمرو ياسين، مسلسل"الفتوة" بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.