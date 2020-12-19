كورونا يسيطر على حفلات زفاف النجوم في الـ 2020

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 19 ديسمبر 2020 12:42 مساءً - انتظرنا لسنوات طويلة زفاف ياسمين صبري وياسمين عبد العزيز وغادة عبد الرازق وأمينة خليل، اللبنانية فاليري أبو شقرا واللبنانية هبة طوجي والمطرب اللبناني فارس كرم وزميله الفلسطيني محمد عساف والمصري محمد الشرنوبي ولكن جاءت رياح كورونا لتحطم أحلام عشاق حفلات الزفاف الصاخبة لنجوم الفن، ونجت التونسية درة والفنانة الشابة هنادي مهنا بحفلات زفاف كبيرة.

ياسمين صبري تزوجت بأجواء عائلية

زواج الفنانة التونسية درة من المهندس هاني سعد بحفل زفاف كبير في مدينة الجونة بحضور عدد كبير من النجوم.

درة تزوجت من هاني سعد

حفل زفاف ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا من رجل الأعمال زياد عمار تخلله بعض التوتر حيث تدخلت القوى الأمنية سريعا لتفريق المدعوين من منزل العريس لتطبيق القرارات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

فاليري أبو شقرا

الأزمة نفسها تكررت في حفل زفاف ديانا كرزون من الاعلامي معاذ العمري، حيث استدعت الأجهزة الأمنية الأردنية معاذ عقب عقد زفافه بتهمة مخالفة أوامر عدم عقد التجمعات بسبب جائحة كورونا.

زوج ديانا كرزون خضع للتحقيق بسبب حفل زفافهما

حفل الزواج المثير الثالث كان من نصيب الفنانة المصرية الشابة هنادي مهنا والفنان أحمد خالد صالح، وتسبب ظهور ثلاثي نجوم أغاني المهرجانات حمو بيكا وعماد كمال وحسن شاكوش في أزمة كبرى، استدعت إصدار بيان من نقابة المهن الموسيقية يندد بموقف والد العروس هاني مهنا الذي ادعى أن الثلاثي حضروا الحفل بدون دعوة ولا علم منه، وخرجت هنادي في شهر العسل لترد الاعتبار لنجوم المهرجانات مؤكدة أنها من وجهت الدعوة إليهم وقدمت اعتذارا من والدها ومن نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

حفل زفاف هنادي مهنا تسبب في موجة غضب من والدها

جائحة كورونا حرمتنا من حفل زفاف النجمة ياسمين صبري على الملياردير أحمد أبو هشيمة، حيث تم الاكتفاء بمراسم عقد القران في منزل العريس وغاب والد ياسمين عن الحفل بسبب تواجده ضمن الفريق الطبي المعالج لمرضى كورونا، كما اكتفت غادة عبد الرازق بزفة من نجوم مسلسلها "سلطانة المعز" لإشهار زواجها على مدير التصوير هيثم زينتا وتبين أن الثنائي تزوجا من قبل ولكن حدث الطلاق حينها قبل إتمام الزفاف لخلافات خاصة، دامت 6 سنوات وتم انهاؤها هذا العام ليتجدد الحب وعرض الزواج وهذه المرة حدث الزفاف.

ياسمين صبري عقدت قرانها وزفافها في رمضان

واكتفى المطرب محمد الشرنوبي بمراسم عقد قرانه على راندا رياض مديرة أعمال المطربة أنغام، التزاما بالاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وهو ما تكرر مع النجمة الشابة هند عبد الحليم، بينما أعلنت ياسمين عبد العزيز زواجها من الفنان الشاب أحمد العوضي بعد أزمة اشعلها شقيقها الفنان وائل عبد العزيز متسائلا حول طبيعة العلاقة بين الإثنين، وأكدت ياسمين أن الزواج تم سرا منذ فترة، واللافت أن وائل نفسه تزوج بعدها في هدوء من الطبيبة نرمين كمال، كما أعلن فارس كرم زواجه بعد اكتشاف حدوث المراسم سرا، وأكد محمد عساف زواجه من ريم عودة وقال في تسجيل صوتي نشره حساب MBC4 على موقع تويتر، أنه "كان يتمنى مشاركة الجميع حفل زفافه، إلا أن ذلك لم يحدث بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بسبب جائحة كورونا وفرض إجراءات التباعد الاجتماعي، فضلاً عن المصاب الأليم الذي وقع للشعب اللبناني في بيروت.

محمد الشرنوبي وراندا رياض تنازلا عن حلم حفل الزفاف بسبب كورونا

واحتفلت الفنانة نورهان منصور بزفافها على زوجها عمرو كامل مدير عام البرامج الفنية بشركة إنتاج مصرية، في حفل عائلي جرى على نطاق ضيق بسبب جائحة كورونا.

احتفلت الممثلة اللبنانية كاتيا كعدي بزواجها في منطقة بودروم في تركيا وامتنعت عن نشر صور الحفل بسبب انفجار بيروت الذي وقع في 4 اغسطس، وقامت بعد أسبوع بنشر صور من الزفاف وسط انتقادات من متابعيها، فردت عليهم بتأكيد أن موعد زفافها كان محددا مسبقاً ولم يكن ممكنا إلغائه.

كما توجت الفنانة اللبنانية هبة طوجي قصتها الرومانسية مع الموسيقار العالمي إبراهيم معلوف بالزواج وأقامت حفلي زفاف، الأول مدني والثاني كنسي.

هبة طوجي أقامت حفلي زفاف بحضور عائلي فقط

وأعاد النجم أحمد فلوكس زوجته الأولى رابيا إلى عصمته بعد تجربتي زواج واحدة من النجمة هنا شيحة والثانية من سيدة من خارج الوسط الفني، كما تزوج المطرب محمود العسيلي، من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، واختتم العام بعقد قران الفنانة مي الغيطي من المهندس شريف العالمي، بحضور عدد قليل من أفراد الأسرتين، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا.

واحتفلت المطربة المصرية غادة رجب، بزفافها على الشاعر عبد الله حسن، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني من أبرزهم الفنانة ميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز ورجاء الجداوي والإعلامية بوسي شلبي.

غادة رجب تودع العزوبية بحفل زفاف سري

حفل الزفاف المفاجئ أعلنت عنه الفنانة نادية مصطفى حيث نشرت صورة لغادة وعلقت عليها: البوست ده عايزاه يهز الفيسبوك بالتعليقات والمباركات لأنه خبر أسعدني بشكل مش هعرف أوصفه وهيفرحكوا كلكوا، وعايزه أحلى زغرودة لأحلى عروسة في الدنيا.

وتابعت نادية مصطفى: النهاردة فرح حبيبتي وحبيبتكم الجميلة المطربة والفنانة غادة رجب، مليون مبروك يا حبيبة قلبي، ومليون مبروك للدكتور رضا رجب، وربنا يسعد العروسين ويسعدك بيها.

وشهد العام 2020 إعلان ارتباط عدد كبير من النجوم بالخطوبة ومنهم أمينة خليل من رجل الأعمال عمر طه، وتم تأجيل زفافهما للعام 2021 بسبب رغبة أمينة في إقامة حفل كبير بعد انتهاء جائحة كورونا، كما تم إعلان خطوبة الفنانة بشرى من رجل العمال سليم هيكل وسط أجواء رومانسية بختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة، كما أعلن المطرب الشعبي أحمد سعد ارتباطه بعارضة الأزياء علياء بسيوني.

أمينة خليل تمت خطوبتها بحضور محدود لأفراد العائلتين

كما احتفلت المطربة المصرية رنا سماحة بخطوبتها على الملحن سامر أبو طالب في حفل عائلي اختارت طريقة مشوقة للكشف عن خطوبتها من خلال تغيير حالتها الاجتماعية على موقع الفيس بوك من عزباء إلى مخطوبة، ولم تكشف رنا سماحة، عن أي تفاصيل تخص الخطوبة، أو عريسها، بينما أكدت مصادر مقربة منها أن الحفل أقيم بالفعل بحضور محدود جدا لأسرتي العروسين.

رنا سماحة تزوجت الملحن سامر ابو طالب

كما أعلنت الفنانة نهال نبيل خطوبتها الى المهندس مروان فادى فى حفل أسرى، بعد أيام قليلة من تجاوزها أزمة إصابتها ووالدتها بفيروس كورونا.

نيللي كريم "عروس مع إيقاف التنفيذ" فبعد إعلان خطوبتها رسميا لإلى رجل الأعمال عمر إسلام، في احتفالية مصغرة أقيمت على أحد الشواطئ الساحلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وعادت وأعلنت رفضها الزواج مجددا، ثم عادت وقالت أن التصريح صدر منها تحت ضغط الإعلامية وفاء الكيلاني بسبب استعادة ذكريات زيجاتها السابقة، ولم تكشف نيللي حتى هل تم فسخ الخطوبة أم لا زالت مستمرة.

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