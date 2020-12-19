الليلة.. حفل تأبين محمود ياسين على المسرح القومي

يقيم المسرح القومي بـ البيت الفني للمسرح حفل تأبين للفنان الراحل محمود ياسين، اليوم، السبت، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساء على المسرح القومى بالعتبة.

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ومن المقرر حضور كل من الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، وعدد كبير من قيادات وزرة الثقافة والفنانين والشخصيات العامة.

قال الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، إن

الحفل يبدأ بالعرض المسرحى "الحلم" كتابة عمرو محمود ياسين، بطولة أشرف عبدالغفور، سوسن بدر، محمد رياض، مفيد عاشور، إخراج ناصر عبدالمنعم.

ويليه تكريم لاسم الراحل الفنان محمود ياسين، ويختتم الحفل بفيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومى للمسرح عن حياة الفنان محمود ياسين، كما يتضمن التأبين معرض الصور الفوتوجرافية لأهم مراحل حياة الفنان الراحل محمود ياسين.