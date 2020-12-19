"ديمن سلاير" يسعى لانتزاع الرقم القياسي لإيرادات السينما باليابان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لم تَحُل جائحة "كوفيد-19" دون منافسة محمومة تشهدها اليابان راهناً بين فيلمين للرسوم المتحركة.

ومن المتوقع أن ينجح بنتيجتها فيلم "ديمن سلاير" (قاتل الشياطين) الذي أصبح الإقبال عليه أشبه بظاهرة، في تحطيم الرقم القياسي للإيرادات الذي يحمله فيلم "سبيريتد أواي" من إنتاج استوديوهات "غيبلي"، وفقاً لوكالة "فرانس برس".



ففيلم "ديمن سلاير" الذي حقق نجاحاً كبيراً في صالات السينما اليابانية منذ بدء عرضه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يقترب من الرقم القياسي الذي يحمله الفيلم الذي تولى إخراجه هاياو ميازاكي عام 2001، بعدما تجاوز إيرادات فيلم "تايتانيك" لجيمس كاميرون 1997.

إلا أن تطوراً أدى إلى تعطيل تقدّم الفيلم الجديد نحو صدارة الـ"بوكس أوفيس" الياباني، إذ أعيد الثلاثاء احتساب إيرادات "سبيريتد أواي" في ضوء عرضه مجدداً في دور السينما هذا الصيف، فتبيّن أن مجموعها ارتفع.

ولا يزال "سبيريتد أواي" يحتفظ بعرشه مع إيرادات تبلغ 31.7 مليار ين (252 مليون يورو)، بينما سجل فيلم "ديمن سلاير" الذي لا يزال في دور العرض 30.3 مليار ين، وفق آخر تحديث صدر الإثنين لترتيب إيرادات شبابيك التذاكر.

ويروي "ديمن سلاير" قصة تانجيرو، وهو فتى مراهق يعيش في اليابان خلال حقبة تايشو (1912-1926)، أصبح صياداً للشياطين بعدما ارتكبت هذه المخلوقات المتعطشة للدماء مجزرة في حق عائلته.

يتناول العمل الرحلة الابتدائية للبطل، وهو موضوع متكرر في القصص المصورة اليابانية أفلام صور المانغا المتحركة للمراهقين، ويركّز على القيم الإيجابية كالحب الأخوي والصداقة وكفاح الخير ضد الشر، وهو مزيج أثار استحسان الجمهور الياباني في خضم الجائحة.